Wyrzucony ze Szwecji, zmienił nazwisko i przyjechał do Polski

Gruzin przebywał w Szwecji, skąd został wydalony w związku z nielegalnym pobytem i pracą. Miał zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen na okres czterech lat i w czerwcu 2023 roku wrócił do swojego kraju. Tam jednak szybko zmienił nazwisko i uzyskał nowy paszport, którym posłużył się podczas wjazdu do strefy Schengen już w sierpniu 2023 roku. Dostał się do Czech, a stamtąd do Polski.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali 44-letniego mężczyznę w Rybniku.

Ukarany grzywną wrócił do Gruzji

"Zostało wszczęte postępowanie karne, w ramach którego przedstawiono mu zarzuty przekroczenia granicy z Czech do Polski podstępem, polegającym na posłużeniu się paszportem na zmienione dane, co uniemożliwiło jego właściwą identyfikację przez służby graniczne. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia w sprawie. Dobrowolnie poddał się uzgodnionej z prokuratorem karze grzywny w wysokości trzech tysięcy złotych" - podano w komunikacie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

44-latek otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu pod rygorem przymusowego i natychmiastowego wykonania, zakazującą mu ponownego wjazdu do państw Schengen na 10 lat.

Wrócił już do Gruzji.

