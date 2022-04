W Centrum Leczenia Oparzeń zmarł kolejny górnik z kopalni Pniówek. Stan innego się poprawił

czytaj dalej

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W opinii brytyjskiego wiceministra obrony Jamesa Heappeya rząd w Londynie uważa za uzasadnione, by broń przekazywana Ukrainie przez kraje zachodnie była używana do ataków na cele wojskowe na terytorium Rosji. - To Ukraińcy podejmują decyzje dotyczące celów, a nie ludzie, którzy produkują lub eksportują dany zestaw - powiedział.