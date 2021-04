Zderzyło się pięć samochodów, nie żyją niemowlę i jego matka

Do karambolu doszło w piątek rano około godziny 6.40 na jednojezdniowym odcinku ekspresowej trasy S1 między węzłami Lotnisko i Mierzęcice w województwie śląskim. Jak poinformował rzecznik komendy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Krystian Biesiadecki, zderzyło się tam pięć pojazdów: dwie ciężarówki z naczepami, dwa samochody osobowe i jeden samochód dostawczy. Jeden z samochodów ciągnął przyczepę kempingową.

- Kierujący samochodem ford galaxy stracił panowanie nad kierownicą i doprowadził do zdarzenia w skutkach tragicznego. Są dwie ofiary śmiertelne. Nie żyje niemowlę, matka tego dziecka po akcji reanimacyjnej również nie przeżyła - mówi Marcin Szopa, rzecznik policji w Będzinie.

Policjanci radzą wybierać inną drogę

Droga S1 po wypadku między węzłami Lotnisko i Mierzęcice została zablokowana. Drogówka radzi kierowcom, podróżującym w piątek rano pomiędzy A1 a drogą nr 91 (starą "jedynką"), by wybierali przejazd między Pyrzowicami a Siewierzem drogą krajową nr 78.

Obecnie wzdłuż zablokowanego odcinka S1 trwa od 2019 roku budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej. Pierwsza jezdnia tego liczącego ok. 9,7 km odcinka została otwarta jesienią 2006 r. Ruch odbywa się tam w obu kierunkach. Co pewien czas dochodzi do poważnych wypadków.