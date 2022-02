Wybuch w Krupskim Młynie. Dwóch pracowników nie żyje, prokuratura wszczęła śledztwo

Nie żyje dwóch pracowników rannych w poniedziałkowej eksplozji materiałów wybuchowych w zakładzie Nitroerg w Krupskim Młynie - przekazały we wtorek rano służby kryzysowe. Poszukiwania 32- i 43-latka rozpoczęto, gdy nie zgłosili się w wyznaczonym miejscu zbiórki. Prokuratura potwierdziła śmierć mężczyzn i wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w postaci eksplozji materiałów wybuchowych, w której zginęli ludzie.

O śmierci dwóch osób, poszukiwanych po poniedziałkowym wybuchu w zakładzie Nitroerg w Krupskim Młynie, poinformowano we wtorek rano w porannym raporcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. "W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć. O godzinie 22.41 Państwowa Straż Pożarna zakończyła czynności" - przekazały służby.

Sprowadzenie katastrofy w postaci eksplozji, w której zginęli ludzie

Co wiemy o wybuchu

Jak informowała w poniedziałek straż pożarna, do wybuchu doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny. Eksplozja była słyszalna w odległości wielu kilometrów od fabryki. Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, tworząc rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia. Niewielkie ogniska pożaru po detonacji szybko ugaszono.

Kim są ofiary wybuchu w Nitroerg

Ofiary wypadku to pracownicy Nitroergu w wieku 32 i 43 lat. Jeden z nich pracował w firmie od czterech lat, drugi miał sześcioletni staż pracy. Ich poszukiwania podjęto po tym, gdy po eksplozji nie zgłosili się w wyznaczonym miejscu zbiórki. W poszukiwania zaangażowano m.in. specjalistyczną grupę z Jastrzębia-Zdroju z psami tropiącymi, które jednak nie natrafiły na ślad poszkodowanych.

- Pozostajemy w kontakcie z rodzinami naszych poszukiwanych kolegów. Bądźmy myślami z ich najbliższymi, tym bardziej że aktualnie szanse na znalezienie żywych osób wydają się niestety niewielkie - przyznawał we wtorek rano rzecznik Nitroergu Krzysztof Maciejczyk.

Komisja wyjaśnia okoliczności wypadku

"Jednocześnie w nocy podjęto działania w celu zabezpieczenia wydziału produkcji" - czytamy we wtorkowej informacji spółki. Jak powiedział PAP rzecznik, obecnie nie pracuje wydział produkcji materiałów nitroestrowych, którego częścią był zniszczony w wyniku eksplozji budynek. Pracę wznowiły natomiast pozostałe wydziały fabryki, zajmującej teren ok. 200 hektarów.

Ich szczątki mogą być pod gruzami budynku

Jak informowała w poniedziałek straż pożarna, do wybuchu doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny. Wybuch był słyszalny w odległości wielu kilometrów od fabryki. Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, powstało rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia. Niewielkie ogniska pożaru po detonacji szybko ugaszono.

Należący do Grupy KGHM Nitroerg to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego.