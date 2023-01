Małgosia i Diana zostały ranne w katastrofie w Katowicach. "Bardzo tęsknią za kotami", ich mama prosi o pomoc

Po katastrofie w Katowicach, w której zginęły dwie osoby, do szpitala trafiły między innymi dwie dziewczynki. Ich mama mówi reporterce TVN24 Małgorzacie Marczok, że jedna ma złamane obie nogi, druga ma obrażenia wewnętrzne. Rodzina straciła dach nad głową, ale też dwa koty, które pomagały w rozwoju jednej z dziewczynek, która jest niepełnosprawna. - Bardzo tęsknią za kotkami, nie mogły wczoraj spać, bo martwią się - podkreśla kobieta i prosi o pomoc.

Joanna Ucińska to mama dwóch dziewczynek (trzylatki i pięciolatki), które - po wybuchu w kamienicy przy ulicy Bednorza 20 w Katowicach - trafiły ranne do szpitala. Kobieta mówi, że targają nią sprzeczne emocje. - Jest i strach i złość i poczucie winy - a co gdybyśmy wyszli wcześniej? I żal właśnie, ale z drugiej strony szczęście, że żyjemy, że jesteśmy stosunkowo w dobrym stanie. Dwie osoby z mieszkania obok zginęły, a ja nawet nie miałam nic rozciętego ani złamanego - relacjonuje pani Joanna w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Marczok.