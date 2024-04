Marcin Krupa - jak wynika z sondażu exit poll - może cieszyć się już ze zwycięstwa w pierwszej turze w tegorocznych wyborów samorządowych. Startujący z poparciem Platformy Obywatelskiej i Nowej Lewicy kandydat otrzymał według danych Ipsos aż 66,5 procent głosów. A to oznacza, że poparła go ponad połowa głosujących i drugiej tury w Katowicach nie będzie.

Niepokojąca frekwencja i zmiana poparcia

Piechota, który zajął w wyścigu wyborczym drugie miejsce został zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Ma 65 lat. Ukończył studia na Wydziale Elektronicznym Politechniki Śląskiej, przez lata był związany z branżą górniczą. W przeszłości był m.in. wiceprezydentem Katowic (2008-2010) oraz senatorem Platformy Obywatelskiej. W 2017 r. przeszedł na stronę PiS. Później bezskutecznie próbował ponownie dostać się do parlamentu, a w 2018 r. zostać prezydentem Chorzowa. Durał startował z KWW Katowice 2050. Ma 41 lat. W 2023 r. próbował dostać się do Sejmu RP z listy Polski 2050. Zasiada w Radzie Miasta Katowice. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Prezes OSP Dąbrówka Mała. Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej i BHP. Budniok to kandydat KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Ma 55 lat. Ukończył Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, jest przedsiębiorcą. Nie należy do żadnej partii politycznej.