Jarosław Klimaszewski przejął najważniejsze stanowisko w bielskim ratuszu w 2018 roku po Jacku Krywulcie, który rządził miastem przez 16 lat. Krywult (zmarł w listopadzie ubiegłego roku) namaścił go przed wyborami na swojego następcę. Klimaszewski sześć lat temu w wyścigu wyborczym w dwóch turach pokonał ówczesnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Drabka. W tym roku liczy na to samo.

Światła mają już nie gasnąć, bo "rządy PiS-u się skończyły"

Kandydat PiS z uśmiechem do lewicy

Układ sił w radzie

Analizując wyniki wyborów do rady miasta, może się spodziewać, że dotychczasowemu gospodarzowi miasta łatwiej będzie znaleźć chętnych do współpracy. Co prawda w liczącej 25 osób radzie KO i PiS mają tyle samo mandatów (po dziewięć), to skład rady uzupełniają kandydaci, którzy do rady weszli z listy Jarosława Klimaszewskiego.