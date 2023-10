Jeśli Lewica dostanie w Sosnowcu jeden mandat, do Sejmu nie wejdzie Włodzimierz Czarzasty, tylko lokalny społecznik

Zapchajdziura na liście zdeklasował starego wyjadacza partyjnego

Z pierwszego miejsca stratował 63-letni Włodzimierz Czarzasty, stary wyjadacz partyjny. Lider Nowej Lewicy, wcześniej SLD, karierę polityczną zaczynał w PZPR. Nie ma nic wspólnego z Sosnowcem, poza tym że dostał się z tego okręgu do Sejmu w 2019 roku. Tym razem może mu się nie udać. Zdeklasował go sosnowiecki radny Łukasz Litewka, któremu Nowa Lewica dała na liście ostatnie miejsce.

Litewka ma 34 lata. Karierę polityczną dopiero zaczyna. 10 lat temu został radnym Sosnowca. Tak w mediach społecznościowych wspominał tamten start: "Po rezygnacji dwóch osób, zapytano się mnie, czy chcę spróbować swoich sił w działalności społecznej. Czułem to od dawna, ale byłem świadomy, że jestem tzw. „zapchajdziurą” na liście - miałem dołożyć „trochę głosów” do puli i żegnaj brachu. Uwierzyłem w siebie. Będąc w zgodzie z sobą, zamiast drukowania plakatów, malowałem ławki, chodziłem od mieszkania do mieszkania, by przedstawić się mieszkańcom i zostawić swój numer telefonu. Co chwilę słyszałem, że chcę komuś coś sprzedać lub namawiam do innej wiary, a ja po prostu wierzyłem, że razem można coś zmienić, razem można więcej".