Potwierdzono śmierć kolejnych dwóch górników w Zofiówce

Ratownicy dotarli w poniedziałek do dwóch z sześciu górników poszukiwanych po sobotnim wypadku w kopalni Zofiówka. Dyrektor do spraw pracy kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski przekazywał rano, że mężczyźni nie dają oznak życia, są transportowani na powierzchnię. Po południu poinformowano, że lekarze potwierdzili ich zgon. Łączna liczba ofiar tej katastrofy wzrosła tym samym do sześciu. Kilka dni wcześniej doszło do równie tragicznego wypadku w kopani Pniówek, tam zginęło sześciu górników, a poszukiwanych jest siedmiu.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny poinformował w poniedziałek po godzinie 13, że dwóch górników, do których ratownicy dotarli w poniedziałek, nie żyje. - Dzisiaj po godzinie 11 ratownicy wytransportowali dwóch górników, lekarz stwierdził zgon - powiedział na konferencji prasowej.

Co wiemy, o dwóch ofiarach śmiertelnych, o których poinformowano w poniedziałek

Dyrektor do spraw pracy kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski dodał, że jednej z osób nie można zidentyfikować. Tożsamość górnika ustalana będzie na podstawie materiału genetycznego, który pobrano również od pozostałych rodzin na zasadzie porównania próbek, czego dokona prokuratura. W poniedziałek ogłosiła ona o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

- Drugi pracownik to 51-letni pracownik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który osierocił dwójkę dzieci - mówił Gołębiowski. Dodał, że rodzina została już powiadomiona oraz objęta opieką medyczną i psychologiczną.

"Czarny tydzień"

W minionym tygodniu doszło do dwóch tragicznych wypadków - w kopalni Zofiówka i wcześniej w kopalni Pniówek, gdzie obecny bilans ofiar śmiertelnych to sześć osób. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, podczas wizyty w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, zapewnił że bliscy górników, którzy zginęli w kopalniach Zofiówka i Pniówek, zostaną "otoczeni opieką państwa polskiego". - To był czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski - ocenił szef rządu.

Co wiemy o tym, co się wydarzyło w kopalni Zofiówka:

- około 3.40 w nocy w sobotę doszło do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów; - w rejonie było 52 górników, 42 z nich wyszło o własnych siłach; - poszukiwanych było 10 górników; - w sobotę wieczorem przedstawiciele JSW informowali, że ratownicy dotarli do czterech górników - w niedzielę potwierdzono, że wszyscy nie żyją; - w poniedziałek rano poinformowano o dotarciu do kolejnych dwóch górników - po godzinie 13 spółka przekazała, że obaj nie żyją

Akcja ratownicza w kopalni Zofiówka

W sobotę około godziny 3.40 w chodniku robót przygotowawczych na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Poszukiwanych było 10 pracowników; sześciu zostało już znalezionych, stwierdzono ich zgon. Cztery osoby nadal są poszukiwane.

W niedzielę wieczorem do przodka, w rejonie którego powinno przebywać sześciu poszukiwanych górników, ratownicy mieli niecałe 200 metrów. Dyrektor ds. pracy w kopalni Marcin Gołębiowski relacjonował, że w liczącym około 1160 metrów chodniku ratownicy dotarli do 965. metra. Akcja prowadzona była w ekstremalnych warunkach - ze względu na wysoką temperaturę, która wynosiła ponad 30 stopni Celsjusza oraz stężenie metanu - pod 30 proc.

Mimo to – jak zaznaczył Gołębiowski – ratownicy posuwali się do przodu, koncentrując na zabudowie przewodu powietrznego, tzw. lutniociągu i na jego odtwarzaniu po wstrząsie. Chodzi o stworzenie właściwej atmosfery pracy dla ratowników. Ratownicy z bazy do miejsca prowadzenia działań mają do przejścia ponad 2 km. Czas ich dotarcia jest uzależniony od panujących pod ziemią warunków.

Ratownicy weszli do liczącego około 1160 metrów chodnika robót przygotowawczych D-4a jeszcze w sobotę rano. W sobotę przed południem mówiono o 520. metrze, a po godzinie 13 – o 770. metrze. Z informacji przekazywanych przez spółkę w niedzielę po południu wynikało, że w tym czasie ratownicy byli około 950. metra.

Ratownicy przed kopalnią Zofiówka PAP/Zbigniew Meissner

Grupę czterech z dziesięciu poszukiwanych górników, nie dających oznak życia, znaleziono w sobotę wieczorem około 220 metrów od czoła przodka. Pierwszy z tych pracowników został przetransportowany do bazy ratowniczej, gdzie lekarz stwierdził zgon, w nocy. Kolejni trzej byli transportowani w niedzielę, ostatni z nich po południu.

Akcja ratownicza koncentruje się na odtworzeniu odrębnej wentylacji, przewietrzeniu wyrobiska i dotarciu do pozostałych sześciu górników. W niedzielę po południu prezes JSW Tomasz Cudny mówił, że ratownicy zmagają się z wysoką temperaturą, nastąpiły też duże problemy z uzyskaniem właściwej wentylacji.

JSW: do wstrząsu doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów

Według wcześniejszych informacji od ratowników, wyrobisko na zbadanych odcinkach początkowo nie było "zdegradowane czy zniszczone". W niedzielę po południu prezes Cudny przekazał, że w jednym odcinku nastąpiło wypiętrzenie spągu (podłoża wyrobiska), odkształcenie obudowy i zmiana położenia innej infrastruktury.

Według informacji JSW, w kopalni Borynia-Zofiówka w przodku D-4a w pokładzie 412 doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego o energii 4x10 do 6 dżula (co odpowiada magnitudzie 2,21), połączonego z intensywnym wypływem metanu. Do zdarzenia doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych.

Dyrektor ds. pracy Zofiówki zapewnił w niedzielę wieczorem, że zarówno rodziny, które straciły najbliższych, jak i te, które oczekują na informacje, znajdują się pod opieką przedstawicieli kopalni i spółki.

Metan to jedno z największych niebezpieczeństw w kopalniach węgla TVN24

Kolejny wypadek w kopalni w ciągu kilku dni

Wypadek w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka jest kolejnym w polskiej kopalni w ciągu ostatnich dni. W środę w nocy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. W czwartek wieczorem w kopalni doszło do kolejnych wybuchów metanu.

Dotąd potwierdzono śmierć sześciu ofiar katastrofy, los siedmiu nie jest znany. Jak poinformowała w poniedziałek Jastrzębska Spółka Węglowa, akcja ratownicza w kopalni Pniówek trwa.

