Miejsce "doprecyzowane", ratownicy próbują z dwóch stron. Najnowsze informacje o akcji w kopalni

- Cieszę się, że nie oglądamy się jako Polska, NATO, na Rosję i nie myślimy, co zrobi Władimir Putin, jeżeli my coś zrobimy - powiedział w "Kropce nad i" Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Odnosząc się do deklaracji państw Sojuszu na temat nieodwracalności drogi Kijowa do wspólnoty, ocenił, że Ukraina "powinna wiedzieć, że jest dla niej ścieżka do NATO".