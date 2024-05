Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Nie żyje trzeci górnik

Ratownicy odnaleźli górnika poszukiwanego po tąpnięciu w kopalni Mysłowice-Wesoła. Mężczyzna nie żyje - poinformowała Aleksandra Siembiga, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej. To trzecia ofiara tego wstrząsu.

- Niestety nad ranem służby ratownicze dotarły do naszego trzeciego poszukiwanego od wczoraj górnika i dzisiaj o 7.20 lekarz potwierdził zgon. Niestety jest to trzecia ofiara wczorajszego wypadku po silnym wstrząsie w kopalni Mysłowice-Wesoła - przekazała nam Siembiga.

Powiedziała, że warunki, w jakich pracowali ratownicy, były "dosyć trudne, dlatego że akcja była prowadzona dosyć długo". - Akcja trwała od wczoraj rana, cały dzień wczorajszy. Bilans niestety jest bardzo niedobry, śmiertelny, trzy osoby nie żyją. To byli doświadczeni pracownicy, z niemałym stażem w kopalni, ale niestety to są takie sytuacje, że się tego nie uda przewidzieć w żaden sposób - dodała rzeczniczka.

Wstrząs o sile 2,66 w skali Richtera

Do wstrząsu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek około godz. 3.30 na poziomie 870 metrów. Miał magnitudę 2,66 w skali Richtera. Został zlokalizowany około 40 metrów od czoła przodka.

W czasie wtorkowej akcji ratunkowej udało się dotrzeć do trzech pracowników. Niestety w przypadku dwóch lekarz stwierdził zgon. Trzeci poszkodowany, który przytomny został przetransportowany na powierzchnię, trafił do szpitala w Sosnowcu. W sumie dziesięciu górników zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali.