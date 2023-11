Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Dwaj górnicy poszkodowani

Jak poinformował w środę rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, wstrząs wysokoenergetyczny nastąpił o godz. 23.22 w rejonie ściany 02A w pokładzie 510. Jego energię zmierzono na 3 razy 10 do potęgi 5. Jula. Przekłada się to na magnitudę 1,94.

- Po wstrząsie z rejonu wycofano 18 pracowników, po czym okazało się, że dwóch z nich potrzebuje pomocy medycznej. Ci pracownicy zostali przewiezieni do szpitala w Katowicach i przeszli badania, które u jednego z górników wykazały stłuczenia, a u drugiego - stłuczenia i uraz głowy - przekazał Głogowski.

- Ten pierwszy górnik został zwolniony do domu, natomiast drugi pozostał na obserwacji. Rejon ściany został zabezpieczony do czasu przeprowadzenia oględzin. Prawdopodobnie nie ma jednak żadnych skutków na dole - dodał rzecznik PGG.

Ile było tąpnięć i co jest ich przyczyną

W latach 2018-22, w polskim górnictwie podziemnym miało miejsce 19 tąpnięć związanych z występowaniem wstrząsów górotworu. W wyniku tych zdarzeń doszło do 23 wypadków śmiertelnych, trzech wypadków ciężkich i 98 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Z tego w kopalniach węgla kamiennego zarejestrowano w tym okresie 12 tąpnięć, w wyniku których zaistniały 22 wypadki śmiertelne, dwa wypadki ciężkie i 45 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Liczba tąpnięć w 2022 r. była na zbliżonym poziomie, jak w latach poprzednich, natomiast na skutek tąpnięć, które wystąpiły w 2022 r., wypadkom śmiertelnym uległo 10 osób, a pięć doznało obrażeń ciała powodujących czasową niezdolność do pracy - co stanowi wzrost w odniesieniu do lat ubiegłych.