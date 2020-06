Podejrzani o atak nożem i rozbitą butelką. Uciekając, mieli kolizję

Śledczy nie zdradzają, co kierowało dwoma mężczyznami, którzy zaatakowali trzeciego w jego własnym mieszkaniu. 33-latek leżał na podłodze zakrwawiony po ciosach nożem i rozbitą butelką. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Podejrzani o atak uciekli autem, ale po drodze mieli kolizję i to ich zdemaskowało.