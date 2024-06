W samochodzie był nieszczelny układ wydechowy, troje dzieci straciło przytomność

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Sylwii B., której przedstawiono zarzut narażenia czworga dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania u nich rozstroju zdrowia w postaci zatrucia tlenkiem węgla. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w miejscowości Woźniki k. Częstochowy, na początku czerwca ub. roku. Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Lublińcu.

Kobieta nie przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że doszło do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Zarzucane oskarżonej przestępstwa są zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

Dzieci traciły przytomność

- W miejscowości Woźniki k. Częstochowy jedno z dzieci zakomunikowało, że źle się czuje i wtedy kobiety zauważyły, iż pozostałe dzieci straciły przytomność. Sylwia B. zjechała na parking i z koleżanką wyciągnęły dzieci z samochodu oraz przystąpiły do udzielania im pomocy. Na miejsce zostały również wezwane karetki pogotowania ratunkowego, które przewiozły pokrzywdzonych do szpitala - przypomniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. W trakcie oględzin pojazdu policjant zauważył pod siedzeniem pasażera część układu wydechowego. Okazało się też, że Sylwia B. nie miała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Według zasięgniętej opinii biegłego ds. techniki motoryzacyjnej nieszczelny układ wydechowy samochodu mógł doprowadzić do dostania się spalin do wnętrza kabiny pojazdu.