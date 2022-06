Uciekli z piekła w Mariupolu, przeszli przez rosyjskie obozy filtracyjne. Rodzina jest już bezpieczna w Polsce

Jerzy Korczyński, reporter TVN24 rozmawiał z rodziną, której udało się - przechodząc przez rosyjskie obozy filtracyjne - uciec z Mariupola do Polski. Zanim to nastąpiło, ukrywali się w piwnicach. W takich warunkach przyszło na świat ich najmłodsze dziecko. Ojciec musiał opuszczać piwnicę, by gotować wodę. Dzięki temu mogli karmić dziecko kaszką.