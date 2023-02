Leczy serca Ukraińcom. Profesor Michał Zembala pomaga w Iwano-Frankiwsku

Do Iwano-Frankiwska prof. Zembala jeździ - na zaproszenie ukraińskich medyków - od kilku miesięcy. - Umówiliśmy się na szereg naszych wyjazdów do ich szpitala, by - po pierwsze - pomóc im operować trudnych chorych, bo to młody zespół, który się kształtuje i nie mają jeszcze takiego doświadczenia i techniki, a po drugie - sporo osób zaangażowanych w leczenie chorób serca wyjechała leczyć na front i brakowało lekarzy, żeby mogli leczyć tych chorych na serce - wyjaśnia profesor w rozmowie z reporterem TVN24 Jerzym Korczyńskim.