Pokłócił się z babcią o pieniądze. "Ruszył na nią z pięściami, przewrócił, uderzał"

W niedzielę odbył się koncert charytatywny "Razem z Ukrainą". - To było dużo emocji, to było dużo łez - mówił w TVN24 członek zarządu TVN Grupa Discovery, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Przekazał, że udało się zebrać prawie osiem milionów złotych, a nie jest to jeszcze finalna kwota. Cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. - Myślę, że oprócz tej całej pomocy, którą dostanie PAH, to wczoraj daliśmy ogromną radość tym Ukraińcom, którzy wylądowali w Polsce. To byli wczoraj wieczorem bracia - powiedział.