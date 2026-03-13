Już ponad 40 osób zatrzymanych, a lista się nie kończy. Kolejni w rękach policji

Kolejne cztery osoby zatrzymane związane z działalnością grupy przestępczej zajmującej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu narkotyków

Do ostatnich zatrzymań doszło w miniony poniedziałek. Antynarkotykowych wspierali policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Korupcją KWP w Katowicach oraz z komendy miejskiej w Rybniku. "Na terenie kilku miast województwa śląskiego śledczy zatrzymali cztery osoby związane z tą grupą. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego, mężczyźni w wieku 28, 32, 42, 50 lat. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli gotówkę w łącznej kwocie prawie 56 tysięcy złotych oraz narkotyki" - podała policja w komunikacie.

Zatrzymanym czterem osobom grozi do 15 lat więzienia Źródło: Policja Śląska

Uczestniczyli w obrocie ponad 180 kilogramów narkotyków

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Według ustaleń śledztwa w latach 2019-2020 na terenie kilku miast woj. śląskiego uczestniczyli w obrocie ponad 100 kg amfetaminy, 20 kg mefedronu i 60 kg marihuany. Z przestępczego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wszystkich zatrzymanych objęto środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Dwóch z nich musiało także wpłacić poręczenia majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie toczy się od 2023 r. pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Według ustaleń postępowania, podejrzani wytworzyli i wprowadzali do obrotu kilkaset kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Dotychczas w tej sprawie śledczy zabezpieczyli 100 kg narkotyków i wykryli kilka miejsc ich produkcji. Zarzuty usłyszało już 41 osób, z czego 23 zostały postawione w stan oskarżenia.