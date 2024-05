Nie żyje matka i dwoje małych dzieci

czytaj dalej

We wtorek 7 maja rozpoczną się tegoroczne matury. Tego dnia maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Krzysztof Obrębski, wicedyrektor Zespołu Szkół numer 31 imienia Jana Kilińskiego w Warszawie pytany w TVN24, czy to dobry pomysł, żeby jeszcze na ostatnią chwilę uczyć się do matury, radził by jedynie powtórzyć sobie lektury.