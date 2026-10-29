Katowice Złoto i diamenty znaleźli wśród odpadów. Po latach trafiły do muzeum Svitlana Kucherenko |

Diamenty i brylantowa biżuteria, które znaleziono na gruzowisku Źródło wideo: Archiwum TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24

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Muzeum otrzymało złoty pierścionek z brylantem o masie około trzech karatów, który został wykonany w dawnym szlifie brylantowym, zawieszkę w kształcie gwiazdy z diamentami oraz kilka diamentów. Wartość skarbu oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.

Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim Sławomir Kulpa ocenił, że to pamiątki niezwykle cenne dla historii miasta. Wskazał, że biżuteria pochodzi z XIX wieku, a ukryta została najprawdopodobniej w 1945 roku. Wówczas - pod koniec II wojny światowej - Armia Radziecka zniszczyła 80 procent miasta.

Diamenty i brylantowa biżuteria trafiła do muzeum Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

- Według mojej oceny może to być skarb, który został ukryty w 1945 roku. Wydarzenia tamtego okresu w Wodzisławiu Śląskim były dramatyczne. Później nikt tego ukrytego skarbu nie podjął - powiedział Sławomir Kulpa.

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Złota biżuteria z diamentami znaleziona w gruzie

W 2015 roku w dzielnicy Kokoszyce na terenie, gdzie składowano gruz i odpady, dwóch mężczyzn znalazło metalowe pudełko, a w nim złotą biżuterię z diamentami. Dyrektor muzeum zasygnalizował, że według doniesień medialnych miały tam znajdować się również złote monety i sztabka złota, które nigdy nie trafiły w ręce odpowiednich służb.

Diamenty i brylantowa biżuteria trafiła do muzeum Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

Policja próbowała odnaleźć właściciela biżuterii. To jednak się nie udało. W związku z tym sąd zdecydował o jej przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Biżuteria - nazwana skarbem z Kokoszyc - miała trafić na licytację. Ta jednak została wstrzymana z powodu interwencji muzealników i służb konserwatorskich.

- Po wielu latach te przepiękne przedmioty znalazły właściwe miejsce. Oby cieszyły mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto - powiedziała Joanna Nyczko, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim.

Diamenty i brylantowa biżuteria trafiła do muzeum Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

Cenna biżuteria trafiła do muzeum

Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca podkreślił, że biżuteria ta jest świadectwem trudnej historii i dziedzictwa miasta.

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jeszcze w 2026 roku zamierza zaprezentować skarb z Kokoszyc. W 2027 roku ma on trafić na wystawę stałą - zapowiedział Sławomir Kulpa. Konieczne będzie do tego przeprowadzenie inwentaryzacji, sporządzenie dokumentacji i przygotowanie odpowiednich warunków ekspozycji, które mięzy innymi zabezpieczą cenne eksponaty.