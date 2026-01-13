Logo strona główna
Katowice

Wjechał na zamarznięty akwen, auto zatonęło. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Auto zatopione w zbiorniku
samochod
W sieci pojawił się film, na którym widać, jak kierowca auta wjeżdża na zamarznięty zbiornik wodny, a następnie samochód tonie. Policjanci z Wodzisławia Śląskiego potwierdzili autentyczność nagrania i odnaleźli zatopione auto. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Wodzisławscy policjanci natrafili w sieci na film, na którym widoczny był pojazd jeżdżący po zamarzniętym zbiorniku wodnym. Sytuacja była bardzo niebezpieczna i zakończyła się załamaniem się lodu i zatopieniem auta.

"Film wyglądał na stworzony z pomocą AI, jednak policjanci postanowili sprawdzić jego autentyczność" - podkreślili funkcjonariusze w komunikacie. Ich działania doprowadziły do ustalenia miejsca, gdzie materiał został nagrany.

Zatopione auto
Zatopione auto
Źródło: Śląska policja

"Na zbiorniku nie było ewidentnych śladów mogących świadczyć o tym, że ktoś po nim jeździł samochodem. Pomimo tego na miejsce skierowano strażaków, którzy ujawnili zatopiony pojazd widoczny na nagraniu. Policjanci ustalili właściciela pojazdu, a następnie osobę, która wjechała na zamarznięty zbiornik. Dotarli także do autora nagrania" - poinformowała policja z Wodzisławia Śląskiego.

Samochód wjechał na zamarznięty zbiornik wodny
Samochód wjechał na zamarznięty zbiornik wodny
Źródło: Śląska policja

"Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

45-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego oraz 29-letni mieszkaniec Rybnika złożyli wyjaśnienia.

"Mężczyźni współpracowali ze śledczymi i wyjaśnili, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo liczyli, że pokrywa lodowa jest grubsza i nic złego się nie stanie. Samochodem miał kierować starszy z mężczyzn, który opuścił pojazd, gdy ten zaczął tonąć. Telefon, którym nagrano niebezpieczną sytuację został zabezpieczony" - dodali policjanci.

Służby wyciągnęły auto
Służby wyciągnęły auto
Źródło: Śląska policja

Jak ustalili, zdarzenie miało miejsce w minioną sobotę, a autor filmu specjalnie na tę okazję założył konto na platformie internetowej i udostępnił nagranie. Aktualnie policjanci prowadzą czynności pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co Kodeks karny przewiduje do trzech lat więzienia.

Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka
Trójmiasto
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

województwo śląskieWodzisław ŚląskisamochodyZima
