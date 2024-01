Z samochodu nic nie zostało, zginęło trzech nastolatków. Jest śledztwo

Pięcioro nastolatków jechało w audi. 24-latek z naprzeciwka skręcał peugeotem w lewo. Zderzyli się na skrzyżowaniu. Audi koziołkowało, uderzyło w sygnalizator i w latarnię. Zginęły trzy osoby w wieku 18 i 19 lat, 17-latka jest w ciężkim stanie. Według wstępnych ustaleń policji zawinił kierowca peugeota. W poniedziałek ma być przesłuchiwany. Prokuratura w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo.

Do tragedii doszło w sobotę w Wodzisławiu Śląskim. Nie żyją trzy osoby w wieku 18 i 19 lat. Dwie osoby trafiły do szpitala. 17-letnia dziewczyna jest w ciężkim stanie, w szpitalu przebywa też 19-latek. 24-letni mężczyzna najprawdopodobniej odpowie za to przed sądem. Dzisiaj ma być przesłuchiwany i nie jest wykluczone, że usłyszy zarzuty.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

Policja: skręcał w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa

Do wypadku doszło w sobotę około 20.30 na skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Paderewskiego w dzielnicy Zawada, naprzeciw siedziby straży pożarnej. Zderzyły się peugeot, którym kierował 24-latek i audi, którym podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 19 lat, w tym jedna dziewczyna

Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że kierujący peugeotem podczas skręcania w lewo z Młodzieżowej w Paderewskiego nie ustąpił pierwszeństwa audi, które zjechało z przeciwnego kierunku.

- Po czołowym zderzeniu z peugeotem audi koziołkowało. Pojazd uderzył w sygnalizator świetlny, a następnie w latarnię - relacjonuje Małgorzata Koniarska, rzeczniczka policji w Wodzisławiu Śląskim.

Z audi nic nie zostało, trzy osoby zginęły, dwie w szpitalu

Strażacy znaleźli audi na dachu. Z auta nic nie zostało. Strażacy wydobyli z niego wszystkie osoby. Dwie z nich zostały przewiezione do szpitala, wobec trzech były prowadzone działania resuscytacyjne, jednak życia młodych ludzi nie udało się uratować.

- Śmierć poniósł kierujący tym samochodem 18-latek i dwaj pasażerowie w wieku 18 i 19 lat. Pozostali pasażerowie – 17-letnia dziewczyna i jej 19-letni kolega zostali przewiezieni do szpitali. 17-latka była w najcięższym stanie - opisywała Małgorzata Koniarska

17-latka trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a 19-latek do szpitala w Wodzisławiu, gdzie przebywa na oddziale ortopedii.

Tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim TVN24

Kierowca był trzeźwy, miał lekkie obrażenia

Do szpitala trafił też 24-letni kierowca peugeota. Miał lekkie obrażenia. Był trzeźwy, pobrano mu krew do badań na zawartość innych substancji. Już w niedzielę został przewieziony do policyjnego aresztu.

Policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora do godz. 2 w nocy. Był tam także biegły z zakresu badania wypadków drogowych. Jego opinia będzie kluczowa dla śledztwa. Ma ustalić między innymi, z jaką prędkością jechał 24-latek.

Monitoring śledczym nie pomoże. Na skrzyżowaniu ulic, gdzie doszło do wypadku, znajduje się kamera obrotowa. - Niestety nie zarejestrowała wypadku - mówi Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka urzędu miasta.

Ulica po modernizacji. Policja przeprowadzi lustrację skrzyżowania

- Przeprowadzona zostanie lustracja skrzyżowania pod kątem prawidłowości oznakowania, oświetlenia, widoczności, szerokości pasów. W tej chwili mogę powiedzieć, że jest prawidłowo oznakowane i oświetlone - mówi Koniarska, podkreślając, że jest to normalna procedura po wypadku.

Ulica Młodzieżowa to droga wojewódzka. Wraz ze skrzyżowaniem z powiatową Paderewskiego została zmodernizowana i oddana ponownie do użytku ponad rok temu. Audi jechało z wzniesienia od centrum Wodzisławia. Kierowca powinien widzieć peugeota i na odwrót. Obaj kierowcy mieli prostą drogę i powinni zwolnić przed skrzyżowaniem do 50 kilometrów na godzinę, tym bardziej, że w jego obrębie jest przejście dla pieszych i w pobliżu szkoła.

- Od drogowców wiem, że po remoncie nie zdarzył się tam żadne poważny wypadek - mówi Bartkowiak.

Nie żyją trzy osoby, dwie są w szpitalu Policja Śląska

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mag/tok

Źródło: tvn24.pl