Katowice

Skarbówka miała licytować diamenty z gruzowiska. Zaskakująca zmiana planów

Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski
Źródło: Google Earth
Odwołano licytację diamentów z gruzowiska, które zamierzał sprzedać Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim. Muzeum wysłało prośbę o przekazanie przedmiotów do jego zbiorów.

Wśród obiektów znajdują się m.in. pierścionek z brylantem o masie 3 karatów, złota zawieszka wysadzana brylantami oraz pięć mniejszych diamentów o wartości od 430 do 1,85 tysiąca złotych każdy. Wszystkie kamienie mają stary brylantowy szlif. Łączna wartość przedmiotów szacowana była na ponad 100 tysięcy złotych.

Biżuteria została odnaleziona kilka lat temu na wysypisku gruzu w Wodzisławiu Śląskim. Nie udało się ustalić właścicieli, więc przedmioty trafiły do depozytu sądowego, a po upływie ustawowego terminu sąd postanowił o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa. W rezultacie biżuteria została wystawiona na licytację.

Decyzja o odwołaniu licytacji została podjęta przez urząd po wnioskach Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, które apelowało o wstrzymanie sprzedaży i przekazanie biżuterii do zbiorów muzealnych.

Biżuteria zamiast na licytację trafi do muzeum
"Przedstawiciele muzeum podnoszą, że przedmioty stanowią świadectwo kultury i mogą mieć wartość historyczną" – wyjaśnił w informacji prasowej rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak.

Jak dodał, Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim wystąpi teraz do śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach o ocenę, czy biżuteria ma wartość historyczną, naukową lub artystyczną oraz wskazanie instytucji kultury, która mogłaby przejąć nad nią opiekę.

„Obiekty pochodzą z pierwszej połowy XX wieku i stanowią unikatowe świadectwo kultury materialnej Wodzisławia Śląskiego. Wymagają pełnej ekspertyzy historycznej przed podjęciem decyzji o ich zbyciu” - przekazał w informacji prasowej dyrektor muzeum Sławomir Kulpa.

Dyrektor powołał się na ustawę o rzeczach znalezionych, zgodnie z którą obiekty o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej stają się własnością Skarbu Państwa, ale ich dalszy los powinien być konsultowany z właściwymi organami ochrony zabytków. Śląski wojewódzki konserwator zabytków został przez niego poinformowany o sprawie i analizuje możliwość objęcia biżuterii ochroną prawną.

Biżuteria znaleziona na gruzowisku w Wodzisławiu Śląskim
Muzeum zadeklarowało także gotowość przejęcia biżuterii, zapewnienia jej konserwacji i włączenia do stałej ekspozycji historycznej miasta.

"Zabytki tego typu są bezcenne dla Wodzisławia Śląskiego. Liczne wojny, pożary i kataklizmy doprowadziły do niemal całkowitego unicestwienia jego materialnego dziedzictwa" - podkreślił Kulpa, dodając, że sprzedaż osobom prywatnym oznaczałaby ich bezpowrotne rozproszenie i odebranie lokalnej społeczności prawa do obcowania z własną historią.

Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Planowana licytacja Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim miała się odbyć 27 marca. Rzecznik katowickiej Izby Administracji Skarbowej, poinformował wtedy, że pierścionek z największym diamentem miał mieć cenę wywoławczą 71,25 tysiąca złotych, a zawieszka trzech tysięcy złotych.

Dalsze losy biżuterii zależą teraz od decyzji śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W zależności od jego oceny przedmioty mogą trafić do wyznaczonej instytucji kultury, albo zostać ponownie wystawione na sprzedaż przez urząd skarbowy.

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Czytaj także:
imageTitle
Polak walczył o podium w Zakopanem. Jego nadzieje przekreślił upadek
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Kary prezesa. "Partyjny czyściec" w praktyce
Marcin Złotkowski
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
1,3 miliona Polaków podpisało niezwykły dokument. "31 tysięcy stron wypełnionych śladami przodków"
Polska
imageTitle
Bredene Koksijde Classic dla Groenewegena. Szybki Aniołkowski
EUROSPORT
imageTitle
Loty w Vikersund. Sześciu Polaków w kwalifikacjach
RELACJA
epa12836498
Ulubiony dowcip Chucka Norrisa o Chucku Norrisie?
Kultura i styl
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Wybrano projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy
WARSZAWA
Zniszczona elewacja i zabytkowa tablica przy Brackiej
Graffiti na pamiątkowej tablicy. Farbą oberwała też zabytkowa kamienica
WARSZAWA
35 min
pc
Polscy politycy chronią polski przekręt? "Nikt mnie nie przekona, że wszystko jest OK"
Czarno na białym. Podcast
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
METEO
imageTitle
Za Tomasiakiem pierwszy skok na mamucie
EUROSPORT
Sanae Takaichi, Donald Trump
Premierka Japonii: jak na ciebie patrzę, Donaldzie, jest to dla mnie jasne
Świat
Chuck Norris
Legenda "epoki VHS-ów". Pod koniec kariery stał się kimś więcej
Świat
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Już dziewięć osób z zarzutami
Białystok
25 min
Trump i premier Japonii
"Premier Japonii zesztywniała". Jakie tabu naruszył Donald Trump?
Rozmowy na szczycie
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
BIZNES
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
WARSZAWA
Chuck Norris
"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"
Kultura i styl
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zmarł po wyjściu ze szpitala. Zarzuty dla lekarki
Rzeszów
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
BIZNES
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
WARSZAWA
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"
BIZNES
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
METEO
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
BIZNES
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
shutterstock_2167280169
Hałas - cichy zabójca. Jak smog akustyczny wpływa na nasze zdrowie?
Anna Bielecka
imageTitle
Urban zdecydował. Ci Polacy zawalczą o mundial
EUROSPORT
Trzech 15-latków nękało rodzinę swojego rówieśnika
15-latkowie nękali rodzinę swojego rówieśnika. W ruch poszły petardy, jajka i butelki
Poznań
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
BIZNES
