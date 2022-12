Brakuje lekarzy, szpital zawiesza pracę oddziału pediatrycznego

Oddział pediatryczny zawieszony na trzy miesiące. "W tym czasie będziemy chcieli skompletować kadrę"

Jeszcze w środę (30 listopada), a więc dzień przed zawieszeniem działalności oddziału, hospitalizowanych było tam 18 osób. Teraz oddział jest pusty. - Oddział jest pusty. Pacjenci albo zostali wypisani do domu, jeżeli pozwalała na to sytuacja zdrowotna, albo zostali przewiezieni do szpitali ościennych - powiedział dyrektor. I podkreślił, że najmłodsi pacjenci nie zostaną bez opieki. - Niezależnie od tego funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna, dlatego też chciałem uspokoić mieszkańców powiatu wodzisławskiego, że w tym zakresie mali pacjenci będą zaopatrywani w godzinach pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W pozostałym zakresie, jeśli chodzi o szpitalnictwo, to działają szpitale w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Żorach - zakończył Kowalik.