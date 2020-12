Wyszedł w kajdankach z sądu, mieli go zawieźć do aresztu. Uciekł policjantom

- Rano widzieliśmy na osiedlu mężczyznę w kajdankach, a później niezliczone radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Do dziś nie wiadomo, czy tego człowieka złapano, bo uciekł w stronę lasu. Do wieczora policja krążyła i szukała, a kiedy zrobiło się ciemno, to wszystko ucichło - opowiedział nam mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego.