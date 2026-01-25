Logo strona główna
Pożar w mieszkaniu na siódmym piętrze. Nie żyje mężczyzna, sześć osób w szpitalu

Pożar wybuchł na siódmym piętrze bloku
Wodzisław Śląski. Tragiczny pożar w mieszkaniu w bloku. Nie żyje mężczyzna
Źródło: KP PSP w Wodzisławiu Śląskim
Ogień pojawił się w nocy w mieszkaniu na siódmym piętrze bloku przy ulicy Przemysława w Wodzisławiu Śląskim. Po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny. Do szpitali przewieziono sześć osób - dwie kobiety i czworo dzieci. 

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, pożar wybuchł w sobotę na siódmym, przedostatnim piętrze, bloku przy ul. Przemysława w Wodzisławiu Śląskim

- Kiedy przybyliśmy na miejsce, ogień i gęsty dym wydobywał się już z okna tego budynku. Wiedzieliśmy, że całe mieszkanie objęte jest pożarem. Nasze działania polegały na wprowadzeniu rot gaśniczych oraz ewakuacji kilku mieszkańców. W sumie z budynku ewakuowano pięć osób – mówi kapitan Sebastian Bauer z Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim.

Pożar wybuchł w mieszkaniu na siódmym piętrze bloku
Pożar wybuchł w mieszkaniu na siódmym piętrze bloku
Źródło: KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

Dzieci trafiły do szpitala po to, by wykluczyć zatrucie dymem

Po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźli w mieszkaniu zwęglone ciało mężczyzny. Do szpitali przewieziono łącznie sześć osób - w tym dwie ewakuowane z bloku kobiety, które zostały ranne (jedna doznała poparzeń, druga została podtruta dymem) oraz profilaktycznie czworo dzieci z sąsiedniego mieszkania.

Strażacy znaleźli ciało mężczyzny
Strażacy znaleźli ciało mężczyzny
Źródło: KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

- W przypadku dzieci, które mają od dwóch do ośmiu lat, chodziło o wykluczenie zatrucia gazami pożarowymi – wyjaśnia kpt. Bauer.

Strażacy zakończyli działania przed godz. 3 w nocy. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Będzie to wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratury.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

