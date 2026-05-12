Szalona ucieczka kierowcy. Jechał pod prąd i po chodnikach. Nagranie

W poniedziałek, 11 maja, policjanci postanowili zatrzymać kierującego Oplem, który na ulicy Kominka w Wodzisławiu Śląskim wyprzedzał w miejscu niedozwolonym pojazdy, w tym nieoznakowany radiowóz. Kierujący Oplem nie zareagował na sygnały wydane przez policjantów i uciekł. Funkcjonariusze ruszyli w pościg.

W trakcie ucieczki kierowca wielokrotnie złamał przepisy ruchu drogowego. Wykonywał niebezpieczne manewry, przekraczał dozwoloną prędkość i stwarzał ryzyko zderzenia czołowego z nadjeżdżającymi pojazdami. Wjeżdżał również na chodniki i wyprzedzał na przejściach dla pieszych. Z dużą prędkością poruszał się ulicą jednokierunkową w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola.

"Po kilku kilometrach ucieczki w Radlinie na ulicy Korfantego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce i doprowadził do zdarzenia drogowego" - informuje policja w Wodzisławiu Śląskim.

Uszkodzony pojazd został unieruchomiony, jednak mężczyzna odmówił opuszczenia auta. Został obezwładniony przez policjantów i zatrzymany.

Jechał na zakazie

Policyjna kontrola wykazała, że 30-letniego mieszkańca Rybnika obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Ponadto badanie testerem potwierdziło w jego organizmie obecność narkotyków.

W trakcie zatrzymania mężczyzna zasłabł - policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań. Nie wymagał jednak hospitalizacji i trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Mężczyzna odpowie m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz ucieczkę przed policją, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

