Niemowlę potrzebowało pilnej pomocy. Ojciec zaatakował policjantów nożem

Powiat wodzisławski (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek około godziny 12 policjanci z powiatu wodzisławskiego otrzymali zgłoszenie od pracownicy recepcji jednego z ośrodków wypoczynkowych. Kobieta poinformowała, że chwilę wcześniej do ośrodka przyszła para z 2-miesięcznym niemowlęciem oraz trzema psami. Mieli prosić o pomoc w przewiezieniu umierającego dziecka do szpitala. Gdy pracownica zaproponowała wezwanie służb ratunkowych, para pośpiesznie oddaliła się z terenu ośrodka.

Dyżurny komendy natychmiast skierował na miejsce policjantów z Gorzyc i Wodzisławia Śląskiego. Jako pierwsi dotarli dzielnicowi z Komisariatu Policji w Gorzycach. W pobliżu centrum ogrodniczego w Olzie zauważyli parę z nosidełkiem oraz towarzyszące im psy.

- Priorytetem mundurowych było jak najszybsze sprawdzenie stanu niemowlęcia i udzielenie mu pomocy. Jak przekazano, kobieta i mężczyzna byli jednak pobudzeni i agresywni oraz nie wykonywali poleceń policjantów. Interwencję utrudniały także psy należące do pary, które nie były trzymane na smyczy - przekazała Śląska Policja.

W pewnym momencie ojciec dziecka wyjął z kieszeni nóż i krzyknął do policjantów, aby się nie zbliżali. Następnie razem z kobietą i dzieckiem próbował oddalić się z miejsca.

Mężczyzna ruszył z nożem na policjantów Źródło: Śląska Policja

Policjanci podjęli natychmiastowe działania i obezwładnili 36-letniego mężczyznę. W trakcie interwencji towarzysząca mu 20-letnia kobieta uderzyła jednego z dzielnicowych, próbując utrudnić wykonywanie czynności służbowych.

Po zatrzymaniu pary policjanci sprawdzili stan niemowlęcia i wezwali pogotowie ratunkowe. Decyzją zespołu ratownictwa medycznego zaniedbane i niedożywione dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło na oddział intensywnej terapii. Matka dziecka, ze względu na irracjonalne zachowanie, również została objęta opieką specjalistów.

Sprawa trafiła do prokuratury

O sprawie policjanci powiadomili Sąd Rodzinny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Psy należące do pary zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska.

Materiały dotyczące interwencji trafiły do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, która nadzoruje śledztwo. 36-latek po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut usiłowania czynnej napaści na policjantów. Przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Ojciec dziecka usłyszał zarzut Źródło: Policja Śląska

20-letnia kobieta odpowie natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Natalia Grzybowska