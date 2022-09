Nastolatkowie ugodzeni nożem. Policja: prawdopodobny sprawca to 12-latek

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. To wtedy służby odebrały zgłoszenie o ugodzeniu nożem - na osiedlu XXX-lecia - dwóch nastolatków. Napastnik zbiegł.

- Poszkodowani to 15- i 17-letni chłopcy. Z ranami kłutymi w okolicach klatki piersiowej zostali przetransportowani do szpitali: młodszy do placówki w Rybniku, starszy - Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka (w Katowicach - red.) - przekazała asp. sztab. Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.