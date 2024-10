Nie potrafili go znaleźć, sam zwrócił na siebie uwagę po suto zakrapianej imprezie. Poszukiwany do odbycia kary aresztu 29-latek objawił się tak, jak go natura stworzyła, na elewacji jednego z domów w Wodzisławiu Śląskim. Nagi mężczyzna skakał po rynnach i spacerował po balkonach, aż ściągnęli go wezwani na miejsce policjanci.