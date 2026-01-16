Logo strona główna
Narkotyki wracały na rynek. Oskarżeni byli policjanci

Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Czterej byli policjanci wśród oskarżonych o handel narkotykami
Źródło: TVN24
Narkotyki były rekwirowane podczas akcji przeciwko dilerom, a następnie wracały na rynek, tym razem za sprawą policjantów - wynika z ustaleń śledczych. Czterej byli funkcjonariusze z komendy w Wodzisławiu Śląskim staną przed sądem.

Policjanci usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych, a jeden z nich dodatkowo odpowie za udział w grupie przestępczej.

- Akt oskarżenia, który został skierowany do sądu obejmuje w sumie 13 osób, którym przedstawiono 114 zarzutów - poinformowała w piątek Izabela Knapik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Zarzuty dla policjantów

Zarzuty dotyczą głównie przestępstw o charakterze narkotykowym, w tym wprowadzania takich środków do obrotu, uczestnictwa w ich obrocie, a także przemytu narkotyków. W przypadku niektórych oskarżonych przestępstwa te zostały popełnione ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Policjantom przedstawiono zarzuty z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z przestępstwami narkotykowymi. Jeden z funkcjonariuszy odpowie również za uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej.

- Co do sposobu działania podejrzanych funkcjonariuszy, można wskazać przykład niezabezpieczenia podczas czynności wszystkich przedmiotów na miejscu zdarzenia (narkotyków), a następnie wprowadzenie ich do obrotu - podała prokurator Knapik.

Jeden z funkcjonariuszy podczas śledztwa przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył szczegółowe wyjaśnienia, ujawniając w nich okoliczności innych przestępstw, popełnionych wraz z innymi osobami.

- Ostatecznie do popełnienia zarzucanych czynów w większości przyznał się także drugi z funkcjonariuszy policji. Dwóch funkcjonariuszy nie przyznało się. Spośród dziewięciu oskarżonych, niebędących funkcjonariuszami policji, do popełnienia zarzucanych im czynów przyznało się czterech - dodała prokurator Knapik.

Odpowiadają z wolnej stopy

Prokuratura zaznacza, że śledztwo dotyczyło znacznych ilości narkotyków - zarówno środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. Przemycano je z Czech i Hiszpanii. Na początkowym etapie śledztwa część podejrzanych było aresztowanych. Teraz wszyscy odpowiadają z wolnej stopy.

Jak podała katowicka "Gazeta Wyborcza", czterej zamieszani w tę sprawę policjanci to podoficerowie z komendy w Wodzisławiu Śląskim, którzy pracowali w sekcji zajmującej się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i jako funkcjonariusze operacyjni mieli świetne rozpoznanie środowiska dilerów oraz ich odbiorców. "Podczas akcji zabierali im narkotyki, a potem sami je sprzedawali" - opisywała "GW". Cała czwórka została zwolniona z policji.

Interwencja policji w Stegnie. Kierowca próbował przekupić mundurowych
Zwykła kontrola zakończyła się zatrzymaniem kierowcy. Próbował przekupić policjantów
Trójmiasto
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Policja zabezpieczyła prawie 100 kg narkotyków
Zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli narkotyki o wartości 3,5 miliona złotych
Kraków
Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaWodzisław Śląskiwojewództwo śląskie
