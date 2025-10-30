Włamał się do kościoła i wypił wino mszalne

W piątek (24 października) policjanci z Żor zostali wezwani do jednego z kościołów na ulicy Boryńskiej, gdzie według zgłoszenia miało dojść do włamania.
"Kościelny zauważył otwarte drzwi wejściowe oraz uszkodzone drzwiczki skarbonki na ofiary. Wnętrze zakrystii nosiło ślady plądrowania – porozrzucane sutanny i inne przedmioty liturgiczne wskazywały, że włamywacz przeszukiwał pomieszczenie" - podała Komenda Miejska Policji w Żorach.
Dzięki nagraniu z monitoringu udało się ustalić, że sprawca oprócz pieniędzy ze skarbonek skradł butelkę wina mszalnego, które wypił w świątyni.
Policjanci zatrzymali 38-latka z Żor, który jest podejrzany o kradzież z włamaniem. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Żory