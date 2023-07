Pożar domu jednorodzinnego. Siedmiu osobom udało się opuścić budynek. Strażacy znaleźli ciało mężczyzny

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość próbuje wykorzystać wszystkie lęki Polek i Polaków do swoich celów politycznych, a przede wszystkim do zbliżających się wyborów - mówił w "Kawie na ławę" eurodeputowany Lewicy Robert Biedroń, odnosząc się do narracji i działań obozu władzy w kwestii migrantów. Michał Kobosko z Polski 2050 ocenił, że zapowiadane przez PiS referendum w tej sprawie "odpowiada na problem, którego nie ma". Polityki migracyjnej obozu władzy bronili poseł PiS Marcin Horała oraz prezydencki minister Andrzej Dera.