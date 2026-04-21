Katowice Dwa pociągi na jednym torze. Ważny apel policji do pasażerów

Dwa pociągi jechały w przeciwnych kierunkach po tym samym torze

22 grudnia między godziną 14 a 15 na linii kolejowej nr 1 między Częstochową a Radomskiem pociąg Polregio numer 41212 pominął semafor wskazujący sygnał "stój", w wyniku czego uszkodził znajdujący się na nim rozjazd ustawiony dla składu Intercity nr 4522 relacji Katowice - Gdynia. Pociąg Polregio zatrzymał się za rozjazdem, już na torze, po którym miał przejechać pociąg do Gdyni. "Po najechaniu na rozjazd nastąpiło wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę składu Intercity i pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości" - informowały po incydencie Polskie Linie Kolejowe.

Pociągiem do Gdyni podróżowało około 250 osób, nie podano liczby liczby pasażerów w składzie Polregio, w którym nie ma rezerwacji miejsc.

Tabor był sprawny technicznie, a obaj maszyniści trzeźwi. Sprawdzanie całej infrastruktury trwało wiele godzin. Pasażerowie Polregio musieli przesiąść się do autobusów, natomiast pociąg Intercity odjechał opóźniony o 125 min.

Incydentem zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. "Równolegle śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie" - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek.

Apel policji

W ramach tego śledztwa policja zaapelowała do pasażerów obu pociągów o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym KMP w Częstochowie lub z najbliższą jednostką policji. "Podstawą do zgłoszenia jest przekazanie dowodu odbycia podróży pociągami na wskazanej trasie" - przekazała w komunikacie policja w Częstochowie.

Do czasu zakończenia postępowania maszynistę i kierownika pociągu Polregio odsunięto od wykonywania obowiązków służbowych.

