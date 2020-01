"Werbowali do pracy w Wielkiej Brytanii. Tam kazali żebrać"

Dwaj mężczyźni i dwie kobiety zostali aresztowani pod zarzutami handlu ludźmi. Mają od 20 do 72 lat i według prokuratury przez kilka miesięcy wykorzystywali mieszkańców Dolnego Śląska do przymusowej pracy i żebractwa w Wielkiej Brytanii. Tam miało im pomagać w przestępstwie kilkadziesiąt osób. Nad sprawą pracuje międzynarodowy zespół.

Na trop grupy Polaków, którzy mieli zajmować się handlem ludźmi w Wielkiej Brytanii, wpadli policjanci z Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Za pośrednictwem oficerów łącznikowych polskiej policji pełniących służbę w konsulacie Polski w Londynie, skontaktowali się i podjęli współpracę z brytyjskimi organami ścigania.

W sprawie wszczęto śledztwo pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Z uwagi na działalność przestępców na terenie Polski i Wielkiej Brytanii, na wniosek polskiej oraz brytyjskiej prokuratury, powstał wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy. W jego skład weszli śledczy z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi, a także ich koledzy po fachu z brytyjskiej policji.

Podejrzani mają od 20 do 72 lat

W Polsce zatrzymano cztery osoby: mężczyzn w wieku 42 i 20 lat oraz kobiety w wieku 72 i 41 lat. Wszyscy są mieszkańcami Dolnego Śląska. Zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie postawiono im zarzuty handlu ludźmi.

Według śledczych, podejrzani werbowali w Polsce chętnych do pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie wykorzystywali ich do pracy przymusowej oraz żebractwa. Proceder prowadzili przez kilka miesięcy 2016 roku, czerpiąc z niego korzyści materialne. Decyzją sądu zatrzymani zostali aresztowani na trzy miesiące. Za handel ludźmi grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Czynności w sprawie trwają, a śledczy planują kolejne zatrzymania.