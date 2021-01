"Rozciągnął stalową linkę przez całą szerokość drogi", żeby wyciągnąć quada z rowu. Było ciemno, nadjechało auto 

Wieś w Beskidzie Żywieckim, po zmroku. 20-latek jedzie quadem. Policja uważa, że już w tym momencie wykazał się brakiem wyobraźni, bo zimą warunki drogowe są tam zawsze trudne. Quad wylądował w rowie. Kierowcy nic się nie stało. Ale to co zrobił potem, mogło skończyć się tragedią.

Do zdarzenia z quadem doszło we wtorek przed godziną 20 Węgierskiej Górce. To wieś w Beskidzie Żywieckim, gdzie zimą na drogach zawsze jest niebezpiecznie .Jak ustalili policjanci, 20-latek jechał quadem po ulicy Wyzwolenia. To boczna droga, skrót do miejscowości Żabnica. Na prostym odcinku quad wpadł do rowu.