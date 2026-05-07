Katowice Wybili szybę, aby ratować 1,5-roczną dziewczynkę. "Nie reagowała na hałasy" Oprac. Mateusz Czajka |

Orzesze w powiecie mikołowskim Źródło: Google Maps

Jedna z kobiet zaalarmowała policję, ponieważ w Orzeszu w powiecie mikołowskim w szczelnie zamkniętym samochodzie przebywało małe dziecko. Pogoda była słoneczna i pojazd szybko się nagrzewał. Na miejsce wysłano policjantów z miejscowego komisariatu oraz zespół ratownictwa medycznego. Świadkowie powiedzieli, że 1,5-letnia dziewczynka jest w środku od dłuższego czasu.

"Dziecko miało zamknięte oczy i nie reagowało na hałasy i wołanie. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania, ostatecznie wybili szybę w osobówce i wyjęli dziecko" - informuje na swojej stronie Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

Dziewczynka prawdopodobnie spała Źródło: KMP w Mikołowie

Matka poszła do apteki

Jak informuje policja, dziecko najprawdopodobniej spało. Dziewczynkę przebadał zespół karetki, ale nie było konieczne przewiezienie jej do szpitala. Matka w czasie interwencji policji przebywała w pobliskiej aptece. Funkcjonariuszom tłumaczyła, że nie chciała zabierać dziecka ze sobą, żeby go nie budzić. Po przebadaniu przez ratowników dziewczynkę oddano matce.

"Funkcjonariusze z orzeskiego komisariatu ustalają dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, gdy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5" - informuje policja.

"Wystarczy kilkanaście minut"

Policja ostrzega, że nie powinniśmy zostawiać nikogo w zamkniętym samochodzie nawet na przysłowiową minutę. Apeluje przy tym, żeby nie obawiać się zgłaszać pod numerem alarmowym 112 takich przypadków.

"Wystarczy kilkanaście minut, aby w pozostawionym na słońcu pojeździe temperatura wzrosła do poziomu, który może zagrażać życiu. Osoby lub zwierzęta pozostawiane w takich warunkach mogą być narażone na przegrzanie organizmu, które może zakończyć się śmiercią" - ostrzega w komunikacie śląska policja.

