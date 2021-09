W odpowiedzi na "bzdurne przepisy dające pieszym pierwszeństwo" burmistrz Miasteczka Śląskiego zlikwidował pięć przejść dla pieszych

Miasteczko Śląskie ma siedem tysięcy mieszkańców i jedyne osiedle, na którym do niedawna było osiem przejść dla pieszych. Nie pytając mieszkańców, burmistrz uznał, że to "przejścia donikąd" i pięć zlikwidował. Zanim to zrobił, skonsultował się z policją. Okazuje się, że zniknąć miały wszystkie osiedlowe pasy. Jednak policja się na to nie zgodziła.