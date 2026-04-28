Katowice W sześciu zaatakowali i pobili 14-latka. Jego ojca kopali po głowie Oprac. Mateusz Czajka |

Policjanci z Jaworzna zatrzymali sześciu nastolatków Źródło: KMP w Jaworznie

Mł. asp. Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie poinformowała, że do rozboju i pobicia doszło w niedzielne popołudnie, 19 kwietnia, na ul. Paderewskiego. Grupa 15-, 16-latków zauważyła, że 14-latek, który wybrał się z ojcem na przejażdżkę rowerową ma na sobie bluzę z logo jaworznickiego klubu piłkarskiego. Napastnicy podbiegli do chłopaka, żądając od niego bluzy, a także koszulki, na której były podobne emblematy.

"Gdy ojciec zauważył tę sytuację, chcąc zapobiec pobiciu syna zawrócił i wjechał rowerem pomiędzy uczestników, przewrócił się. Wtedy ci nastolatkowie zaczęli go kopać m.in. w okolice głowy. W obawie o zdrowie ojca oraz własne bezpieczeństwo, 14-latek oddał sprawcom żądaną odzież. Po zdarzeniu pokrzywdzeni zgłosili sprawę jaworznickiej policji" - relacjonowała policjantka.

Fotografia, którą wykonali sprawcy pobicia Źródło: KMP w Jaworznie

"Muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami"

Sprawą zajęli się kryminalni z Jaworzna. Dzięki analizie nagrań z monitoringu oraz pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali sześciu nieletnich w wieku od 15 do 16 lat, którzy brali udział w pobiciu. Zostali przesłuchani w obecności swoich opiekunów prawnych. Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu rodzinnego.

"Zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, sprawcy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Sąd rodzinny może zastosować wobec nich środki wychowawcze, w tym nadzór kuratora, zobowiązanie do określonego postępowania, skierowanie do ośrodka wychowawczego lub umieszczenie w zakładzie poprawczym" - zaznaczyła mł. asp. Wiszowaty.

Z zabezpieczonych materiałów, w tym zapisów monitoringu oraz analizy telefonów wynika, że zatrzymani są kibicami katowickiego klubu piłkarskiego. Okazało się, że wobec dwóch z nich przed sądem rodzinnym jest już prowadzone postępowanie w sprawie innych czynów karalnych.

