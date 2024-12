Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty mandatu

czytaj dalej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na wniosek Agnieszki Wojciechowskiej Van-Heukelom, która pełni funkcję prezesa łódzkich struktur partii, zawiesił w prawach członkowskich dwóch łódzkich radnych - Radosława Marca i Krzysztofa Stasiaka. - To są wewnętrzne sprawy partii, zgodnie z zapisami statutu i sprawowanych funkcji nie wypełniali ani tych zapisów, ani nie wywiązywali się z tego, co do nich należy - dlatego zostali zawieszeni - przekazała posłanka PiS.