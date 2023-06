Utrudnienia na autostradzie A4 na węźle Brzeg

czytaj dalej

Już kilkanaście osób zostało przesłuchanych w prowadzonym przez bielską prokuraturę okręgową śledztwie w sprawie śmierci we Włoszech wójta Jaworza (woj. śląskie). Na razie postępowanie prowadzone jest "w sprawie" i prokuratura nie przewiduje, by miało się to zmienić.