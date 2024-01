Zamówili kurs, a potem ukradli taksówkę. "Zagrozili kierowcy nożem"

- Do taksówki w Czeskim Cieszynie wsiadło dwóch mężczyzn. Zamówili kurs do Ustronia. Tam, nie mając zamiaru płacić, zagrozili kierowcy nożem i zmusili go do opuszczenia pojazdu. Ukradli wartą ponad 35 tys. zł skodę, a także znajdujące się w niej przedmioty - telefon, dokumenty i gotówkę – powiedział rzecznik cieszyńskiej komendy powiatowej podkom. Krzysztof Pawlik