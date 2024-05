Wykorzystał chwilę nieuwagi i ukradł kluczyki. Nagranie momentu kradzieży auta

Złodziej obserwował kobietę z dwójką małych dzieci. Wykorzystał chwilę jej nieuwagi i ukradł kluczyki samochodowe. Gdy rodzina poszła do biblioteki, odjechał ich autem. Niedługo cieszył się łupem, bo miasto najeżone jest kamerami.

Do kradzieży peugeota doszło w środę 22 maja w Ustroniu (woj. śląskie). Właścicielka samochodu zaparkowała, zamknęła go i poszła z dwójką małych dzieci do biblioteki.