Policjant nie ma prawa jazdy, prowadził radiowóz

Sprawa wyszła na jaw we wrześniu, gdy policjant z Ustronia wracając swoim autem z pracy spowodował kolizję. Funkcjonariusze obsługujący zdarzenie sprawdzili trzeźwość obu kierowców i od obu zażądali dokumentów. Wtedy policjant powiedział, że nie ma prawa jazdy przy sobie. Gdy jego dane sprawdzono w systemie, okazało się, że nie tylko nie ma przy sobie, co w ogóle go nie ma. I nigdy nie miał.