Fernandez uciekł z pokazu lotów ptaków drapieżnych. "Przestraszył się paralotni"

Fernandez to prawdopodobnie jedyny przedstawiciel myszołowa rdzawogrzbietego w Polsce. W niedzielę uciekł z pokazu lotów ptaków drapieżnych w Ustroniu - wystraszył się paralotni. Ma nadajnik, ale ten zamilkł. Może sobie nie poradzić z upolowaniem pokarmu i być niemile widziany przez rodzime ptaki.

Fernandez to czteroletni samiec z gatunku myszołów rdzawogrzbiety, wychowany od małego w zoo Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu w Beskidzie Śląskim. Nie zna blasków i cieni życia na wolności. 18 czerwca około godziny 14 na pokazie lotów ptaków drapieżnych oddalił się w nieznane i dotąd nie wrócił.

- Wystraszył się paralotni, która nadleciała od strony lasu. Taki duży obiekt latający mógł uznać za zagrożenie i nie wytrzymał presji - mówi Tomasz Zawadzak, sokolnik z ustrońskiego zoo.

Facebook

Zagrożenia: prąd, głód, rodzime ptaki

Fernandez ma nadajnik, który przez chwilę po zaginięciu ptaka był słyszalny. - Kolega był na jego tropie, ale sygnał nagle zanikł, co nas zastanawia. Albo sprzęt zawiódł, albo Fernandez poleciał o jedną górę za daleko, poza zasięg - przypuszcza Zawadzak.

Mogła też stać się rzecz najgorsza - myszołów usiadł na słupie wysokiego napięcia, co ptaki drapieżne lubią robić i nadajnik się dezaktywował. Niestety, wówczas może być i po Fernandezie, jeśli go poraził prąd.

Czyha na niego wiele innych niebezpieczeństw. Raczej nie zdobędzie sam pokarmu. - Przejawiał zapędy do polowania, ale z marnym skutkiem. Wie, że jak się coś rusza w trawie, to służy do jedzenia, więc może, jak zgłodnieje, instynkt mu podpowie, co robić.

No i inne ptaki. Fernandez to prawdopodobnie jedyny w Polsce przedstawiciel swojego gatunku. Dla sokolników - rarytas. Dla rodzimych myszołowów, jastrzębi czy orłów - po prostu intruz. Zwłaszcza że trwa okres lęgowy. Mogą go gnębić w obronie własnego potomstwa

Myszołów rdzawogrzbiety (zdjęcie poglądowe) Pablo Rodriguez Merkel/Shutterstock

A jeśli siądzie na balkonie?

- Dla człowieka myszołów rdzawogrzbiety nie stanowi żadnego zagrożenia. Waży pół kilograma, tyle co dwa gołębie, a Fernandez jest przyjaźnie nastawiony do ludzi - zapewnia sokolnik.

Raczej nie siądzie obcemu człowiekowi na ramieniu, ale na dachu, podwórku, balkonie - czemu nie. Zawadzak prosi, by wtedy go nie karmić (Fernandez ma specjalną dietę), tylko od razu do niego dzwonić (podaje bezpośredni numer: 515 268 275).

Myszołów rdzawogrzbiety (zdjęcie poglądowe) Agorca/Shutterstock

Jeśli ptak, którego zobaczymy, jest podobny do tych z fotografii (to zdjęcia poglądowe, zoo w Ustroniu nie ma fotografii Fernandeza), a na nogach ma dzwoneczki i pęta sokolnicze, to bardzo możliwe, że odwiedził nas Fernandez.

Zawadzak: - Już raz zrobił sobie wycieczkę, za młodu. Może jeszcze wróci, może gdzieś go nosi.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mag/tok

Źródło: tvn24.pl