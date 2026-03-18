Skarbówka sprzedaje diamenty z gruzowiska

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim wystawił na licytację cenną biżuterię. To głównie diamenty o brylantowym szlifie, z których największy ma trzy karaty (jeden karat = 0,2 grama). Wszystkie zostały znalezione na wysypisku gruzu. W opinii ekspertów badających znalezisko, biżuteria ma kilkadziesiąt lat, ale znane są jedynie jej losy z ostatnich lat.
Przepadek na rzecz państwa
Przedmioty zostały znalezione na wysypisku gruzu w Wodzisławiu Śląskim. Policja zabezpieczyła je i odebrała osobom, które natrafiły na nie przypadkowo. Gdy nie udało się ustalić właścicieli, biżuteria trafiła do depozytu sądowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd przez trzy lata wzywał uprawnione osoby do odbioru przedmiotów. W tym czasie nikt się po nie nie zgłosił. Po upływie terminu depozyt został zlikwidowany, a sąd zdecydował o przepadku biżuterii na rzecz Skarbu Państwa.
W efekcie pierścionek, zawieszka oraz znalezione diamenty trafiły pod zarząd Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim i zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze licytacji.
Licytacja 27 marca
Na sprzedaż trafi złoty pierścionek z brylantem. Rzeczoznawca wycenił go na 95 tys. zł.
Licytowana będzie również wysadzana brylantami złota zawieszka o wartości czterech tysięcy złotych.
Urząd sprzedaje także pięć mniejszych brylantów.
Każdy z nich oferowany jest osobno. Ich wartość szacunkowa waha się od 430 do 1850 złotych. W przypadku najdroższego pierścionka udział w licytacji będzie możliwy po wcześniejszym wpłaceniu wadium.
Licytacja odbędzie się 27 marca.
Opracował Rafał Molenda
