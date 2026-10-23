Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Uratował 17 osób, zachorował i musiał odejść z policji. Opowiedział o dniu, który zmienił jego życie

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok rozmawiała z Łukaszem Schönem, który uratował 17 osób, ale po akcji ciężko zachorował i musiał odejść z policji
Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok rozmawiała z Łukaszem Schönem, który uratował 17 osób, ale po akcji ciężko zachorował i musiał odejść z policji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjant uratował z płonącego budynku w Chorzowie 17 osób. Po tej akcji z powodu niedotlenienia cierpi na nieuleczalną chorobę neurologiczną i musiał odejść ze służby. Otrzymał rentę i specjalny dodatek od premiera. - To jest bardzo duże odciążenie dla mojego już bardzo zmęczonego układu nerwowego po tych 14 miesiącach niepewności - mówi Łukasz Schön w rozmowie z reporterką TVN24.

W nocy z 8 na 9 sierpnia 2025 roku służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Gustawa Morcinka w Chorzowie. Pożar pojawił się w jednym z mieszkań na trzecim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku.

Pierwsi na miejscu pojawili się dwaj policjanci - w tym Łukasz Schön. Razem z kolegą uratował z płonącego budynku 17 osób.

Niestety, w wyniku długotrwałego przebywania w zadymionym budynku, u policjanta doszło do poważnego niedotlenienia mózgu. A to z kolei doprowadziło do rozwoju zespołu Lance’a-Adamsa. To rzadkie, trwałe i nieuleczalne schorzenie neurologiczne. Polega głównie na bolesnych i niekontrolowanych miokloniach (nagłe, krótkotrwałe i mimowolne skurcze) oraz zaburzeniach równowagi. Chory ma trudności ruchowe, a przyjmowanie leków neurologicznych to konieczność.  

- One się pojawiają w momencie, gdy mój układ nerwowy jest przestymulowany, czyli stres, dźwięk nagły, światło, głód lub jakieś ruchy, które są nagłe. To powoduje, że po prostu mózg jakby nie wyłapuje tego, tylko idzie impuls elektryczny na mięśnie i powoduje ich spięcie - wyjaśnia Schön. - Cały czas muszę trenować, być - można powiedzieć, tak po sportowemu - w gazie - dodaje.

Do tego zmaga się z zespołem stresu pourazowego. - Nie znam już swoich emocji, już nie potrafię ich rozpoznawać. Potrafię się rozpłakać w najmniej oczekiwanych momentach - mówi w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Marczok.

Musiał odejść z policji

W sierpniu 2026 roku komisja orzekła, że jest niezdolny do służby. 6 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna.

- To był dla mnie trudny moment, pomimo tego, że przeczuwałem jak skończy się moja służba w policji. To jednak to było takie postawienie kropki nad "i". To było trudne - mówi.

W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 pażdziernika odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna
W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 pażdziernika odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna
Źródło zdjęcia: Policja Chorzów

W czwartek Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że pan Łukasz otrzyma rentę. "Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy" - napisał na portalu X. Z kolei Donald Tusk zapowiedział, że otrzyma dodatkowe świadczenie ze specjalnej puli premiera.

- To jest bardzo duże odciążenie dla mojego już bardzo zmęczonego układu nerwowego po tych 14 miesiącach niepewności - przyznaje.

Pan Łukasz wcześniej był strażnikiem miejskim. W policji służył półtora roku.

Ze względu na stan zdrowia, policjant nie jest w stanie dalej pracować (zdjęcie archiwalne)
Ze względu na stan zdrowia, policjant nie jest w stanie dalej pracować (zdjęcie archiwalne)
Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

"Czułem instynktownie, że to się dla mnie skończy bardzo źle"

Zapytany czy jest już w stanie opowiadać o tym, jak wyglądał tamten dzień, kiedy wbiegł do płonącego budynku, odpowiedział, że spróbuje się z tym zmierzyć. To pytanie jednak wywołało u niego mioklonie. Po uspokojeniu objawów, zrelacjonował to, co zapamiętał z tej nocy.

- Nie było czasu myśleć, wszystko się działo tak szybko. Zmierzaliśmy na inną interwencję i tak się akurat złożyło, że na Morcinka jest pożar (...) Zobaczyłem, że na miejscu nie ma żadnych służb. Nie było czasu na analizowanie. Jak się widzi kobietę, która wystaje zza parapetu, a nad nim są płomienie i krzyczy, że "on się pali", to nie ma czasu. Ja nie myślałem. Razem z Patrykiem wbiegliśmy do tego budynku i to wszystko się zaczęło dziać samo - mówi.

W pożarze zginęła jedna osoba
W pożarze zginęła jedna osoba
Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

Po wbiegnięciu na drugie piętro widział tylko kłęby czarnego, smolistego dymu. - Pierwsze co zaczęliśmy robić, to głośno alarmować, bo to była noc, ludzie spali. Próbowałem wyważyć bezpośrednio drzwi do tego lokalu, gdzie był pożar - opowiada.

Wyważył. Wtedy buchnął czarny dym. Próbował dostać się do kobiety, którą widział na parapecie. - Wbiegając tam czułem instynktownie, że to się dla mnie skończy bardzo źle - mówi.

To była ostatnia interwencja pana Łukasza
To była ostatnia interwencja pana Łukasza
Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

Nie był w stanie do niej dotrzeć. Próbował ją wywołać. Bezskutecznie. W pewnym momencie doszło do kilku eksplozji. - Mój drugi kolega z patrolu Patryk po prostu szarpnął mnie za bark i krzyknął, że musimy uciekać z tego lokalu. Zbiegając zaczęliśmy ewakuować pozostałych, kondygnację niżej, starsze małżeństwo - relacjonuje.

Potem podbiegł jakiś mężczyzna i powiedział mu, że słyszy, że w lokalu na parterze kobieta krzyczy i płacze, że nie potrafi znaleźć kluczy. Kazał jej się od nich odsunąć i je wyważył. Wychodząc z budynku zobaczył, że kobieta z lokalu, w którym wybuchł pożar, wisi na parapecie. Strażacy nie zdążyli rozstawić skokochronu.

Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie
Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie
Źródło zdjęcia: TVN24

- Wisiała na opuszkach palców. Tak że nie dało się nic zrobić i tylko ktoś krzyknął z tłumu, że mam ją łapać - mówi łamiącym się głosem.

Kobieta przeżyła. Z urazem nogi trafiła do szpitala. Po zakończeniu akcji gaśniczej w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, znaleziono ciało jej partnera.

Wojownik

Pan Łukasz stara się teraz ułożyć sobie na nowo życie. - Cały czas definiowałem siebie poprzez mundur - przyznaje.

Jak dodaje, rodzina i dziecko to coś, co pozwoliłoby mu się spełnić.

- Łukasz jest chyba najsilniejszym z naszych wojowników, jeżeli chodzi o podopiecznych fundacji Salut - mówi Katarzyna Lichman z Fundacji Salut. Jak dodaje, od samego początku jest bardzo zdyscyplinowany. - Jest wojownikiem, bo gdyby nie jego upór i i jego charakter myślę, że nie byłby dzisiaj w takim stanie, w jakim jest - ocenia.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Donald Trump
Trump o Starlinku w Ukrainie: jeśli jest jakiś problem, to go rozwiążę
Świat
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
"Przemocowe zarządzanie" Tuska? Kowal: polityka to nie jest herbatka u cioci
Fakty po faktach
imageTitle
Wielki transfer za oceanem. Bohater igrzysk zmienił drużynę
EUROSPORT
telefon, bankomat, smartfon
"Nie zalogujesz się do aplikacji". Banki ostrzegają
BIZNES
Pies zaprowadził policjantów na pole kukurydzy
Tajemnicze pakunki na kukurydzy. Znalazł je pies
WARSZAWA
Polskie myśliwce (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o spotkaniu z Rosją i USA. Podał termin
Świat
imageTitle
Popis Polek na mistrzostwach świata. Zagrają o ćwierćfinał
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Kaczyński chce powtórzyć manewr sprzed lat. Tym razem jest pewien problem
Marcin Złotkowski
imageTitle
Prevc odleciała, Twardosz w czołówce kwalifikacji
EUROSPORT
Awantura w szpitalu w Międzylesiu
Awantura na szpitalnym oddziale. "Niech pan się opanuje. Uspokoi"
WARSZAWA
W Mołdawii dron rozbił się w pobliżu domu
Dron z ładunkiem wybuchowym rozbił się blisko domu
Świat
36 min
pc
"Humanitarny" Putin Witkoffa. "Nie da się niżej upaść w relacjach z dyktatorem"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Pogromca Polaka tłem dla byłego mistrza świata
EUROSPORT
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w części kraju. Tutaj możliwe są alarmy
METEO
Inżynier Abdulrahman Alfozan sprawdzający ukryte urządzenie do nagrywania dźwięku w sali konferencyjnej dla kadry kierowniczej firmy OpenAI. San Francisco, Kalifornia, 5 października 2026 roku
Haker wpadł, bo AI wykonała polecenie zbyt gorliwie
Piotr Szostak
Dominik Hołuj z nowoczesą bioniczną protezą dłoni
Dominik otarł się o śmierć. Dziś ma nowe protezy i walczy o samodzielność
WARSZAWA
Łukasz Gibała zaprzysiężony na prezydenta miasta w trakcie sesji Rady Miasta Krakowa
Zmiany w krakowskim magistracie, departamenty do likwidacji
Kraków
Austen we Francji
Załamanie pogody we Francji. Setki tysięcy odbiorców bez prądu
METEO
Donald i Melania Trump
"Świetna robota". Trump o zawieszeniu broni i zaangażowaniu swojej żony
Świat
Vincent Kompany
Trener Bayernu zasłabł po treningu. Lądował śmigłowiec ratunkowy
EUROSPORT
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Wiózł czwórkę dzieci. Miał trzy promile, był już karany
Kielce
imageTitle
Piłkarski hit przełożony. Przez protesty
EUROSPORT
Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Podejrzany trafił do aresztu
"Sprawca tej zbrodni sprawił ofierze ból i cierpienie, oblewając ją benzyną i podpalając"
Poznań
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Luksusowe auta w rękach policji. Nowe informacje w sprawie Zondacrypto
BIZNES
shutterstock_2595655209
NFZ dostał dodatkowe 3,36 miliarda złotych. Pieniądze pójdą na nadwykonania
Anna Bielecka
Łukasz Gibała
Żadnych spotkań z Gibałą w cztery oczy. "Wewnętrzne ustalenie" w krakowskiej KO
Kraków
Lotnisko Szeremietiewo, Rosja
Lotnisko ewakuowane, ruch wstrzymany. Szczątki drona na płycie
Świat
imageTitle
Rekordowy ranking Kawy. Niedawno opowiadała o problemach
EUROSPORT
pap_20261018_1D9
Skradzione podczas protestów. Jest reakcja platform działających w Polsce
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica