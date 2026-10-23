Katowice Uratował 17 osób, zachorował i musiał odejść z policji. Opowiedział o dniu, który zmienił jego życie

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok rozmawiała z Łukaszem Schönem, który uratował 17 osób, ale po akcji ciężko zachorował i musiał odejść z policji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W nocy z 8 na 9 sierpnia 2025 roku służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Gustawa Morcinka w Chorzowie. Pożar pojawił się w jednym z mieszkań na trzecim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku.

Pierwsi na miejscu pojawili się dwaj policjanci - w tym Łukasz Schön. Razem z kolegą uratował z płonącego budynku 17 osób.

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Niestety, w wyniku długotrwałego przebywania w zadymionym budynku, u policjanta doszło do poważnego niedotlenienia mózgu. A to z kolei doprowadziło do rozwoju zespołu Lance’a-Adamsa. To rzadkie, trwałe i nieuleczalne schorzenie neurologiczne. Polega głównie na bolesnych i niekontrolowanych miokloniach (nagłe, krótkotrwałe i mimowolne skurcze) oraz zaburzeniach równowagi. Chory ma trudności ruchowe, a przyjmowanie leków neurologicznych to konieczność.

- One się pojawiają w momencie, gdy mój układ nerwowy jest przestymulowany, czyli stres, dźwięk nagły, światło, głód lub jakieś ruchy, które są nagłe. To powoduje, że po prostu mózg jakby nie wyłapuje tego, tylko idzie impuls elektryczny na mięśnie i powoduje ich spięcie - wyjaśnia Schön. - Cały czas muszę trenować, być - można powiedzieć, tak po sportowemu - w gazie - dodaje.

Do tego zmaga się z zespołem stresu pourazowego. - Nie znam już swoich emocji, już nie potrafię ich rozpoznawać. Potrafię się rozpłakać w najmniej oczekiwanych momentach - mówi w rozmowie z reporterką TVN24 Małgorzatą Marczok.

Musiał odejść z policji

W sierpniu 2026 roku komisja orzekła, że jest niezdolny do służby. 6 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna.

- To był dla mnie trudny moment, pomimo tego, że przeczuwałem jak skończy się moja służba w policji. To jednak to było takie postawienie kropki nad "i". To było trudne - mówi.

W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 pażdziernika odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna Źródło zdjęcia: Policja Chorzów

W czwartek Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że pan Łukasz otrzyma rentę. "Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy" - napisał na portalu X. Z kolei Donald Tusk zapowiedział, że otrzyma dodatkowe świadczenie ze specjalnej puli premiera.

- To jest bardzo duże odciążenie dla mojego już bardzo zmęczonego układu nerwowego po tych 14 miesiącach niepewności - przyznaje.

Pan Łukasz wcześniej był strażnikiem miejskim. W policji służył półtora roku.

Ze względu na stan zdrowia, policjant nie jest w stanie dalej pracować (zdjęcie archiwalne) Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

"Czułem instynktownie, że to się dla mnie skończy bardzo źle"

Zapytany czy jest już w stanie opowiadać o tym, jak wyglądał tamten dzień, kiedy wbiegł do płonącego budynku, odpowiedział, że spróbuje się z tym zmierzyć. To pytanie jednak wywołało u niego mioklonie. Po uspokojeniu objawów, zrelacjonował to, co zapamiętał z tej nocy.

- Nie było czasu myśleć, wszystko się działo tak szybko. Zmierzaliśmy na inną interwencję i tak się akurat złożyło, że na Morcinka jest pożar (...) Zobaczyłem, że na miejscu nie ma żadnych służb. Nie było czasu na analizowanie. Jak się widzi kobietę, która wystaje zza parapetu, a nad nim są płomienie i krzyczy, że "on się pali", to nie ma czasu. Ja nie myślałem. Razem z Patrykiem wbiegliśmy do tego budynku i to wszystko się zaczęło dziać samo - mówi.

W pożarze zginęła jedna osoba Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

Po wbiegnięciu na drugie piętro widział tylko kłęby czarnego, smolistego dymu. - Pierwsze co zaczęliśmy robić, to głośno alarmować, bo to była noc, ludzie spali. Próbowałem wyważyć bezpośrednio drzwi do tego lokalu, gdzie był pożar - opowiada.

Wyważył. Wtedy buchnął czarny dym. Próbował dostać się do kobiety, którą widział na parapecie. - Wbiegając tam czułem instynktownie, że to się dla mnie skończy bardzo źle - mówi.

To była ostatnia interwencja pana Łukasza Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

Nie był w stanie do niej dotrzeć. Próbował ją wywołać. Bezskutecznie. W pewnym momencie doszło do kilku eksplozji. - Mój drugi kolega z patrolu Patryk po prostu szarpnął mnie za bark i krzyknął, że musimy uciekać z tego lokalu. Zbiegając zaczęliśmy ewakuować pozostałych, kondygnację niżej, starsze małżeństwo - relacjonuje.

Potem podbiegł jakiś mężczyzna i powiedział mu, że słyszy, że w lokalu na parterze kobieta krzyczy i płacze, że nie potrafi znaleźć kluczy. Kazał jej się od nich odsunąć i je wyważył. Wychodząc z budynku zobaczył, że kobieta z lokalu, w którym wybuchł pożar, wisi na parapecie. Strażacy nie zdążyli rozstawić skokochronu.

Pożar w budynku mieszkalnym w Chorzowie Źródło zdjęcia: TVN24

- Wisiała na opuszkach palców. Tak że nie dało się nic zrobić i tylko ktoś krzyknął z tłumu, że mam ją łapać - mówi łamiącym się głosem.

Kobieta przeżyła. Z urazem nogi trafiła do szpitala. Po zakończeniu akcji gaśniczej w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, znaleziono ciało jej partnera.

Wojownik

Pan Łukasz stara się teraz ułożyć sobie na nowo życie. - Cały czas definiowałem siebie poprzez mundur - przyznaje.

Jak dodaje, rodzina i dziecko to coś, co pozwoliłoby mu się spełnić.

- Łukasz jest chyba najsilniejszym z naszych wojowników, jeżeli chodzi o podopiecznych fundacji Salut - mówi Katarzyna Lichman z Fundacji Salut. Jak dodaje, od samego początku jest bardzo zdyscyplinowany. - Jest wojownikiem, bo gdyby nie jego upór i i jego charakter myślę, że nie byłby dzisiaj w takim stanie, w jakim jest - ocenia.