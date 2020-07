Przesłuchiwali studentów, którzy poskarżyli się na wykładowczynię. Prokuratura zdecydowała, co dalej

Studenci Uniwersytetu Śląskiego poskarżyli się władzom uczelni, że wykładowczyni socjologii, zamiast wiedzy naukowej, prezentuje im swoje skrajne poglądy. Postępowanie uczelniane trwa do dziś. Do akcji, po doniesieniu anonimowej osoby, wkroczyła także prokuratura, co budziło zastrzeżenia studentów i wykładowców. W środę postępowanie prokuratorskie zostało umorzone.