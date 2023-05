Uderzyli w drzewo. Kierowca i siedzący obok pasażer zginęli, trzy osoby trafiły do szpitali

czytaj dalej

Dziewczynka, która wpadła do oczka wodnego i znajdowała pod wodą aż 11 minut, wraca do zdrowia. Po dwóch tygodniach wybudziła się ze śpiączki, a jej stan poprawia się z dnia na dzień. Przebywa na obserwacji, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo będzie mogła wrócić do domu.