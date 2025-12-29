Zamknęli agencję towarzyską. Zatrzymani właściciele lokalu, ochroniarz, menedżerka i taksówkarz

Śląscy policjanci rozbili grupę przestępczą wykorzystującą kobiety Źródło: policja śląska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wraz kryminalnymi z komendy w Tychach, wspierani przez śląskich kontrterrorystów zatrzymali sześć osób w czterech miastach: w Tychach, Kobiórze, Świętochłowicach i Katowicach. Wśród nich są trzy kobiety w wieku 24, 25 i 29 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 31, 46 i 58 lat. To właściciele lokalu, ochroniarz, menedżerka i taksówkarz.

Mają zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu i ułatwianiem tego procederu za pieniądze, a także pranie brudnych pieniędzy oraz rozbój na jednym z klientów lokalu.

Trzy osoby w areszcie

Jak ustalili śledczy, przestępczy proceder trwał od co najmniej czterech lat. Podejrzani prowadzili w Tychach agencję towarzyską. Zatrudnione w niej kobiety świadczyły usługi seksualne. Zarobione na usługach pieniądze musiały oddawać właścicielom lokalu, a także taksówkarzom przywożącym do lokalu klientów.

Śledczy zabezpieczyli ich telefony komórkowe, laptopy oraz zapiski rozliczeniowe. Przejęli również kasę fiskalną, gotówkę w kwocie ponad 21 tysięcy złotych oraz walutę obcą. Przesłuchali świadków.

Trzech członków grupy - 24-letnia kobieta i mężczyźni w wieku 31 i 58 lat - zostało aresztowanych na trzy miesiące. Pozostali zostali objęci dozorem policji. Musieli także zapłacić poręczenie majątkowe, mają zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.

Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Śląscy policjanci rozbili grupę przestępczą wykorzystującą kobiety Źródło: Śląska Policja